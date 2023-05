Dalla clava alle carezze Il Colle e la splendida incoerenza meloniana

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 maggio 2023) Al direttore - Se ho ben capito, caro Cerasa, uno dei vantaggi del premierato sarebbe quello di consentire al presidente eletto, direttamente, di nominare o revocare i ministri senza dover mediare, come avviene adesso, con il capo dello stato. Per quanto mi riguarda continuo a essere grato a Giorgio Napolitano perché – a quanto si disse a suo tempo – si mise di traverso sulla nomina di Nicola Gratteri alla Giustizia e a Sergio Mattarella per aver impedito, in modo esplicito e pubblico, che Paolo Savona andasse al Mef. Sbaglio secondo lei?Giuliano Cazzola Su questo tema, un appunto e una nota. Se non ricordo male, tempo fa il partito di Giorgia Meloni usava il tema della riforma istituzionale come unada mostrare minacciosamente contro il capo dello stato. Il tema era quello: faremo la riforma istituzionale, la riforma presidenziale, anche per poter finalmente ...