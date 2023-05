(Di sabato 13 maggio 2023) AGI - Unalunghissima, sotto un cielo che non ha regalato al presidente ucraino l'emozione di unaprimaverile e in unablindata dai posti di blocco e sotto il mirino dei cecchini sparsi lungo il percoso che lo ha portato prima al, poi a Palazzo Chigi e inprima di chiudere con una intervista a Porta a Porta in un luogo d'eccezione: l'Altare della Patria. I bombardamenti sui civili non hanno fine. Volodymyrracconta del suo Paese sotto attacco a Sergio Mattarella gli fa eco: "attaccare i civili e rapire i bambini è una pratica straziante e ignobile". Il presidente ucraino arriva alin tuta mimetica, sotto una pioggia battente, una foto lontana anni luce da quella di tre anni fa, quando fu ricevuto al Colle da ...

Dal Quirinale al Vaticano, la lunga giornata di Zelensky a Roma AGI - Agenzia Italia

La rotta è sempre stata la stessa, condivisa dal Quirinale e da palazzo Chigi: l'Ucraina va sostenuta finché sarà necessario, fino a che non si arriverà a una pace che la stessa Kiev vorrà accettare.Il presidente ucraino atterra a Ciampino in tarda mattinata e da lì in poi è silenzio totale del Capitano. Interrotto solo quando Zelensky smentisce di non ...