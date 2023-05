Dal caro affitti a Pechino Express | quante ne sai sui fatti della settimana? IL QUIZ

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 13 maggio 2023) L’affitto di una semplice stanza a Milano (ma non solo) raggiunge cifre da capogiro. Così in tutta Italia è partita la protesta di alcuni studenti fuori sede che si sono accampati davanti alle loro università dormendo in tenda, per protestare contro il. La soluzione potrebbe essere quella di aumentare i posti letto in collegi e studentati, ma si parla di numeri a diversi zeri. Il tema è caldo, tanto da esser compreso nel Pnrr. Rimaniamo a Milano, dove lo scorso 11 maggio è divampato un vasto rogo in via Pier Lombardo, zona Porta Romana. Decine di auto in fiamme, con colonne di fumo a invadere le vie del capoluogo lombardo, feriti e almeno 200 evacuati. In Trentino Alto Adige, invece, negli scorsi giorni è giunto un importante aggiornamento sulla morte del runner 26enne, Andrea Papi, ucciso da un orso. La perizia veterinaria sull’orsa ...