Dai rifiuti a Milano all’allunaggio | passando per le discoteche di Kiev – Le fake news della settimana

(Di sabato 13 maggio 2023) Come ognitorniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Questasono circolate molte immagini fuori contesto, dalla presunta foto di un cumulo diin piazza Duomo aal video che secondo alcuni utenti avrebbe ritratto i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Sono poi tornati i grandi protagonisti delle bufale dell’ultimo anno, ovvero Putin e Zelensky. E gli immancabili complotti sull’allunaggio, le scie chimiche, e antiche popolazioni aliene che avrebbero abitato la Terra. Senza dimenticare, infine, qualche fantasiosa ipotesi sull’attentato alle Torri Gemelle di quel drammatico 11 settembre 2001. Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: all’indirizzo verifica+s@open.online inviando un ...

... cinghiali e sciami di vespe che svolazzano su montagne di, né si trova chi si lamenti della puntualità degli autobus. A Napoli, da settimane abbellitacolori e dalla fantasia dei tifosi, ...... come stabilitorisultati delle analisi che, nel corso di questo arco temporale, le ARPA (... la percentuale di allacci fognari nel territorio; la gestione dei; l'accessibilità; la sicurezza ...... con invito alle scuole e alle altre associazioni del territorio con inizio delle attività alle ore 9.30, con l'obiettivo di bonificare e ripulirenumerose aree degradate dell'area ...

Le spiagge italiane inondate dai rifiuti Today.it

MACERATA - Countdown in corso verso l’inaugurazione del nuovo impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti secchi da raccolta differenziata multimateriale (carta e ...Non si ferma la polemica sulla newco regionale per lo smaltimento dei rifiuti all’indomani del parere dell’Autorità per la concorrenza (Agcm) che accoglie la denuncia ...