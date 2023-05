... 'Io nata in una città segreta, mi sono battezzata a 40 anni' Donatella Rettore choc: 'Soffrivo di attacchi di panico, una volta ho fermato un aereo in decollo' Da... alibera , gli ospiti ...Due chiacchiere veloci per raccontarle che era successo anche a lui di trovarsi con labucata nel parcheggio di un supermercato. Poi all'improvviso, quel ragazzo ha dimostrato di avere fretta. ...Fialdini, qualora dovesse lasciare Dalibera (attualmente collocato al pomeriggio della domenica su Rai 1), potrebbe essere una seria pretendente al posto nel palinsesto. Anche il ...

Da noi... a ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini: da Carlo Conti a Maria Teresa Ruta leggo.it

Domenica 14 maggio, alle 17:20 su Rai1, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma dove ogni domenica si intrecciano ...E il cuore domani batterà forte ma nella sua testa ci sono i tre punti. A Verona, Juric ha lasciato grandi ricordi, il Toro gli ha dato un'altra avventura appassionante: « A noi servono. Che rabbia l' ...