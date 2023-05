Cuneo fiscale | ecco gli aumenti di stipendio netti in busta paga dopo l' Irpef | fino a 61 euro al mese Le simulazioni

(Di sabato 13 maggio 2023) Un incremento di 61al, per i sei mesi in cui sarà in vigore il taglio di ulteriori quattro punti dei contributi previdenziali, deciso dal governo con l'obiettivo di...

"Cgil, Cisl e Uil non stanno facendo lo sciopero contro ilcome qualcuno continua a dire perché noi gli scioperi generali li abbiamo fatti per averlo", ha detto detto il segretario ...... la riduzione delper i lavoratori dipendenti; nuovi incentivi per le assunzioni e la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro. Sono previste, inoltre, nuove ...Il presidente di Federalberghi, oltre a chiedere di decontribuire le nuove assunzioni e abbassare il, crede sia necessario anche un nuovo decreto flussi: 'Oltre un quarto dei dipendenti ...

Cuneo fiscale, le novità in busta paga (fino a 108 euro in più al mese) e le simulazioni per fasce di reddito. ilmessaggero.it

Un incremento di 61 euro netti al mese, per i sei mesi in cui sarà in vigore il taglio di ulteriori quattro punti dei contributi previdenziali, deciso dal governo con l'obiettivo ...Quarantamila persone hanno preso parte, oggi in piazza a Milano, alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro le politiche del lavoro del governo. (ANSA) ...