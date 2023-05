Crozza-Lollobrigida cerca di spiegare cos’è l’etnia italiana | “In Sicilia c’è la mafia | in Calabria la ‘ndrangheta Non ce le hanno portate gli arabi”

(Di sabato 13 maggio 2023) Nell’ultima puntata di stagione di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Mauriziotorna nelle vesti del ministro. Questa volta, però, ha studiato e vuole”: “Inculturalmente la. Ci sono delle cose tipiche italiane. Non è che insono arrivati i greci e glie ciportato la. È tipica. Quindi c’è un’etnia tipica”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nell'ultima puntata di stagione di Fratelli di- in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Mauriziotorna nelle vesti del Ministroper spiegare cos'è 'l'etnia italiana': 'Basta leggere la Treccani. Perché io, lo ammetto, ero ignorante, io manco sapevo ci fosse la Treccani. C'è ...... ai presidenzialismi di condominio'- MELONI/ Meloni agli Italiani: Non pensate ai problemi veri, svagateve con il presidenzialismo'sulla ...Leggi Anche Vignetta satirica su, ora Natangelo del Fatto rischia una sanzione ... per non parlare delle poche trasmissioni di satira ancora in onda, a cominciare da "Fratelli di". ...

Crozza-Lollobrigida e «l’etnia italiana»: «L’ho letto sulla Treccani, che non sapevo cosa fosse» Corriere TV

Crozza-Lollobrigida e «l’etnia italiana»: «L’ho letto sulla Treccani, che non sapevo cosa fosse»Il comico nei panni del ministro nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza ...Per l’ultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna con un nuovo monologo analizzando i malumori cre ...