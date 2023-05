Crosetto interviene sull’esclusione del fisico Rovelli dalla fiera di Francoforte | «Non l’ho deciso io ma un suo amico»

(Di sabato 13 maggio 2023) Il ministro della Difesa Guidosi tira fuori dalle polemiche sulla mancata partecipazione delCarloalladel libro di. I due erano stati protagonisti di uno scambio piuttosto acceso di opinioni dopo l’intervento dello stessosul palco del concertone del Primo maggio a Roma: «Lo sapete che in Italia il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi del mondo? Il ministro della Difesa deve servire per difenderciguerra, non per fare i piazzisti di strumenti di morte», aveva scanditodurante l’evento organizzato dai sindacati. Ieri, l’ultimo sviluppo della vicenda. Ilpubblica su Facebook la lettera ricevuta da Ricardo Franco Levi, ...

però non ci sta. E su Twitter nega di aver in qualche modo influenzato la decisione. "Qualcuno decide che Carlo Rovelli non parteciperà alla Fiera di Francoforte. A quanto leggo dalla ......attribuisce il motivo dell'estromissione alle sue critiche al ministro della Difesa Guido: ... In difesa di Rovelliil segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoiann i, ...Vorremmo parlare anche con la Francia di come risolvere i problemi dell'immigrazione in modo serio e comune' ha concluso. Nella vicendaanche il ministro degli Affari europei , ...

Crosetto interviene sull'esclusione del fisico Rovelli dalla fiera di ... Open

Il segretario di Si: "L'Italia del governo Meloni punisce gli intellettuali per le loro idee". Solidarietà anche dalla dem Cecilia ...Dibattito a Palazzo Civico, interviene anche il partigiano centenario Bruno Segre: "La croce è divisiva". Radicali e M5S per la rimozione, il ...