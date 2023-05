Cricca | “Io e Isobel Kinnear ci siamo lasciati” | cosa non ha funzionato

Leggi su biccy

(Di sabato 13 maggio 2023), dopo essere stato eliminato da Amici, è andato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. “Amici è una scuola di vita e io sono cambiato in meglio, per fortuna. Sono cresciuto in Australia. I miei sono due operatori umanitari e in Australia volevano aprire diverse case famiglia, lì hanno adottato diverse bambine. Io sono partito carichissimo perché io in Italia non avevo nulla da lasciare, avevo solo cinque anni. Tornare in Italia è stato più complicato perché in Australia ho lasciato i miei amici e la mia fidanzatina. Ho fatto tutte le elementari là, ho imparato a scrivere e leggere prima in inglese che in italiano”. Ed è stata proprio l’Australia a farlo avvicinare a, l’australiana finalista di Amici con cui ha avuto un flirt.e il rapporto con: “Ci ...