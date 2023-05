Cremonese | i convocati di Ballardini in vista della Juve

Davide Ballardini, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della Juventus Davide Ballardini, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della Juventus. ...... Gian Piero Gasperini ha recuperato Rasmus Hojlund nella lista dei. La gara di andata si ... Torino 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 35, Lecce* 32, Verona 30, Spezia 27,24, ...Tra iper la trasferta sarda c'è anche Stulac, che mercoledì si è rivisto in campo nel ... Le quotazioni dell'ex attaccante dellasono in rialzo ma potrebbe cominciare dalla panchina.

Juventus-Cremonese: i convocati - U.S US Cremonese

Vigilia di Juventus – Cremonese, Davide Ballardini ha parlato così prima di partire con la squadra per Torino. La Juventus, insieme con il Napoli, sono le squadre che hanno ...Convocati Cremonese per il match di domani sera contro la Juve: le scelte di Davide Ballardini per la sfida ai bianconeri La Cremonese ha diramato la lista dei convocati per il match di domani sera co ...