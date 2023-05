Cremonese | Ballardini | 'Dobbiamo pensare a fare la nostra parte sulla salvezza | nessun rimpianto'

(Di sabato 13 maggio 2023) In occasione della 35ª giornata di campionato laè chiamata ad affrontare la Juventus in una partita decisiva per tenere...

In campionato la Juve, all'Allianz con la, è favorita sulla carta, anche se la squadra disorprende quando meno te lo aspetti. La Roma invece avrà un impegno decisamente più ...TORINO " "Non dobbiamo pensare a come arriva la, nel girone di ritorno sarebbe salva. E' una squadra che subisce poco e che in contropiede è molto pericolosa,sta facendo un ottimo lavoro. Va affrontata con grande rispetto, ...QUI- Assenti l'infortunato Tsadjout e lo squalificato Pickel.dovrebbe rispondere col modulo 4 - 3 - 1 - 2, con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a quattro ...

Cremonese, Ballardini: "Dessers ko, stagione forse finita" Fantacalcio ®

In occasione della 35ª giornata di campionato la Cremonese è chiamata ad affrontare la Juventus in una partita decisiva per tenere vive le speranze salvezza. Alla vigilia della gara di Torino, il ...La partita Juventus - Cremonese di Domenica 14 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A ...