Covid | perché “pacificazione” non può significare rimozione

(Di sabato 13 maggio 2023) Adesso che l’Oms ha decretato la fine dell’emergenza sanitaria causata dal-19 si avverte la voglia dei più di voltare pagina, di mettersi alle spalle questi anni tremendi e di mandare in soffitta ogni residua discussione. Per la verità, lo stesso direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato in maniera apocalittica e parafrasando Neil Young che “il virus è qui per rimanere, sta ancora uccidendo e sta mutando”. Insomma, da un lato si allenta la pressione ma dall’altra si brandisce ancora il terribile flagello per prepararsi a nuove varianti e a nuove emergenze. Sulla stessa lunghezza d’onda, il professore Giuseppe Remuzzi il quale ha ricordato in un’intervista al Corriere della Sera quanto sostenuto da qualche studioso della materia: “Una pandemia finisce davvero solo quando ne comincia un’altra”. Non ...