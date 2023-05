Così le aspettative genitoriali impattano sulla vita e sul carattere dei figli

Leggi su dilei

(Di sabato 13 maggio 2023) Lo sappiamo bene, non esiste il manuale del genitore perfetto. Prima di diventare mamme e papà siamo esseri umani e, come tali, pur cercando di fare sempre del nostro meglio ci capita di assumere comportamenti che non portano alcun beneficio alladei nostri. Fin dalla nascita, i genitori nutrono dei desideri nei confronti dei loro bambini caricandoli di, positive o negative, reali o immaginarie. Un atteggiamento che deriva spesso dal confronto con la propria esperienza passata che ci porta a desiderare solo il meglio per i nostri, sperando che la lorosia più facile di quella che abbiamo avuto noi. In alcuni casi, purtroppo, isono percepiti come un’estensione di sé e uno strumento per dimostrare “la propria grandezza” al resto del mondo. Ma se ...