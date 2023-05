Cosa dice davvero la mappa sulle installazioni russe in Crimea

...cittadino oggi rilevo che sul bilancio 2019 del comune di Reggio Calabria la Corte dei conti... Scusarmi invece con la Calabria Ho sempre fatto il mio dovere, e forse l'unicadi cui dovrei ...... perché è necessaria edeve fare , commissionato loro dal Club di discussione russo Valdai , ... L'Occidente " sinel documento " rinuncerà alla guerra solo se ciò gli verrà imposto sia dai ...L'intervistarisponde "Comel'evangelista Matteo "dai frutti si riconosce l'albero". Non sapendo difendere un bilancio indifendibile e dilettantesco, il sindaco non ha di meglio da fare ...

Giorgia Meloni si presenta da Papa Francesco in bianco, il Pontefice scherza: “Oggi ci siamo vestiti… Il Fatto Quotidiano

Il compositore, figlio di Mina e di Corrado Pani: «Mamma ha la capacità di vedere le cose in anticipo. I miei genitori sono fuoriclasse come Roger Federer» ...Anche il centrodestra con Biffoni che ha criticato il governatore. FdI: "Idea irricevibile". La deputata Mazzetti (FI) attacca: "Non si possono scaricare così i problemi sui territori".