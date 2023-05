Coppa Len di Nuoto in Acque Libere | Acerenza vince la 10 km maschile

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 13 maggio 2023) Un vero e proprio festival dell’Italfondo la seconda tappa dellaLen a Piombino che conferma lo strapotere dal movimento tricolore. Gli azzurri occupano cinque posti sul podio sui sei a disposizione. Nella 10 kmil campione europeo Domenicoin 1h51’43”7; subito dietro all’argento iridato di Budapest 2022 ci sono il giovane Andrea Filadelli in 1h51’45”2, che in volata regola Ivan Giovannoni e Mario Sanzullo terzi ex aequo in 1h51’45”6. Nella prova femminile vittoria allo sprint la francese Oceane Cassignol – bronzo europeo nella 5 km a Budapest 2020 – in 2h02’05”6; alle spalle della transalpina ci sono la vice campionessa europea Ginevra Taddeucci in 2h02’07”6 e Barbara Pozzobon in 2h02’07”8. Quarta, alla seconda gara ufficiale dopo due anni di stop, una strepitosa Arianna Bridi ...