Convocati per Bolzano

(Di sabato 13 maggio 2023) Cittadella in campo al Druso dicontro il Sudtirol per la 37ª giornata di Serie BKT, calcio d’inizio domani alle ore 14.00. Fermato dal Giudice sportivo per 1 turno Donnarumma, in diffida restano Kastrati, Branca, Perticone, Vita e Magrassi.Sempre ai box oltre a Baldini ci sono Ciriello, Asencio e Frare. Si ferma anche Embalo per un problema muscolare. 21 iper domani: PORTIERI36 KASTRATI Elhan1 MANFRIN Filippo77 MANIERO Luca DIFENSORI2 PERTICONE Romano3 FELICIOLI Gian Filippo5 DEL FABRO Dario14 SALVI Alessandro18 MATTIOLI Alessandro98 GIRAUDO Federico CENTROCAMPISTI16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe21 CROCIATA Giovanni23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio72 DANZI Andrea ATTACCANTI10 ANTONUCCI Mirko30 LORES VARELA Ignacio32 MAISTRELLO Tommy70 AMBROSINO Giuseppe99 MAGRASSI Andrea Fonte articolo e foto: ...

