Convocati Fiorentina | ancora assente Cabral! Il motivo

Rafael Leao, Rade Krunic e Messias non sono infatti entrati nella lista dei, ma verranno ... Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio* 65, Inter 63, Milan 61, Atalanta* 58, Roma 58,46, ......raggiunsero la semifinale poi persa con lo stesso club ucraino dopo aver affrontatoe ... ListaPortieri: Alessio Di Giorgio (Ostia Mare), Matteo Cabella (Asti), Igor Zanin (...... Gian Piero Gasperini ha recuperato Rasmus Hojlund nella lista dei. La gara di andata si ... Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio* 65, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58,46, ...

Convocati Fiorentina: assente un titolarissimo in attacco, la motivazione Viola News

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato la lista dei convocati per la gara di domani contro l'Udinese. Assente Arthur Cabral (LEGGI QUI), rientra invece ...Cabral non convocato - Assenza pesante in casa Fiorentina: Arthur Cabral non prenderà parte alla sfida contro l'Udinese, il motivo ...