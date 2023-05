Confagricoltura chiede di riconoscere la produzione agricola come bene pubblico | “La produzione di cibo dipende dagli agricoltori”

Leggi su italiasera

(Di sabato 13 maggio 2023) Qual è la posizione della Commissione europea sulla PAC e, più in generale, sul ruolo e sulle prospettive del settore agricolo? La domanda viene spontanea dalla lettura dei discorsi pronunciati di recente, nello stesso giorno, da due componenti dell’Esecutivo di Bruxelles che hanno espresso posizioni contrastanti tra loro. Cominciamo con il vicepresidente, Frans Timmermans, che ha partecipato il 4 maggio alla conferenza sulla sostenibilità organizzata dal ministero tedesco dell’Agricoltura. Nel suo intervento, Timmermans ha sottolineato che “l’attuale sistema ha portato a un eccessivo affidamento sui fertilizzanti sintetici e sui mangimi importati”. Gli– ha aggiunto – sono intrappolati in un sistema che avvantaggia pochi eletti. Per favore, lasciate che la scienza ci guidi”. Da notare però che, passando in rassegna le prossime proposte legislative della ...