Dopo una gara 4 che ha fatto vedere qualcosa di mai visto nelle tre partite precedenti (chirurgica quando conta e Milano timorosa e spenta anche in difesa), si deciderà tutto lunedì sera ...... alternandola con Begic) difende tanto e bene, costringendoa qualche errore che rimette in pista le ospiti. Si torna a combattere punto a punto mentre sil'agonismo in campo. Le ...paga qualche errore di troppo e soprattutto una Karakurt chenotevolmente il suo livello di gioco e permette alla sua compagine di gestire bene il set fino al 25 - 20 finale. ...

Conegliano alza la voce: batte Milano, lo scudetto si assegna alla bella La Gazzetta dello Sport

La Prosecco Doc Imoco Conegliano si sveglia al momento giusto e vince 3-0 gara4 di finale sul campo di un Vero Volley Milano competitivo solo nel terzo set: lunedì sera, dunque, si disputerà gara5 a V ...Super prestazione di Orro e compagne che al Pala Verde vanno in vantaggio due volte, mettendo alla frusta le Campionesse d'Italia, prima di arrendersi 3-2 (23-25, 25-23, 23-25, 25-19, 15-11) al cospe ...