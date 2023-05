Concerto per la pace a Roma oggi sabato 13 maggio 2023 | ecco dove | a che ora e i cantanti

Giorgia Soleri ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto nella quale la vediamo scambiarsi un bacio con il frontman dei Måneskin , su un palcoscenico già allestitoil. "Ogni ...La giovane ha voluto fare una dedica speciale al cantante dei Maneskin, pubblicando una foto intima scattata durante le prove di un, scrivendo: " Ogni giorno di più ". Un mododimostrare ...... si pone al centro della sua isola felice (quella che nel finale, su Apocalisse , la spingerà verso il cielo) in fondo alla sterminata passerella che le ha fatto consumare chilometri, epochi ...

Pelù rock a Sollicciano, concerto per i detenuti: "Siete molto di più di quello che credete" LA NAZIONE

Bruce Springsteen and The E Street Band tra qualche giorno tornano in Italia dopo 7 lunghi anni. Il 18 maggio, Ferrara avrà l’onore di accoglierli per prima: Springsteen si esibirà nella città estense ...Bono Vox, a Napoli da alcuni giorni in vista del concerto in programma questa sera nel teatro San Carlo, stamattina è stato al Museo Cappella Sansevero per una visita privata a porte chiuse. (ANSA) ...