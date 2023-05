Comunicazioni di Tajani e Crosetto su missioni internazionali e processi di pace

(Di sabato 13 maggio 2023) ROMA – Nell’Aula Convegni del Senato, giovedì 18 maggio alle ore 13, si svolgeranno ledei ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio(foto), e della Difesa, Guido, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulterioriper l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023, nonché della Relazione analitica sullein corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno deidie di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023. L’appuntamento, che viene trasmesso in diretta ...

Accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, il presidente ucraino inizia la ... Dopo le 14 lealla stampa, con oltre 30 giornalisti accreditati per la sala dei Galeoni ...... il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav ... A seguire, dopo le 14, lealla stampa con la Cnn che dovrebbe seguire in diretta l'...... per Matteo Salvini che da vicepremier e' quanto meno pari grado diper lo stesso ruolo e ... E di nuovo niente carismi di ufficialita': non obbligatori orari, photo opportunity,. Si ...

MISSIONI INTERNAZIONALI, GIOVEDI' LE COMUNICAZIONI DI ... 9 colonne

ROMA - Nell’Aula Convegni del Senato, giovedì 18 maggio alle ore 13, si svolgeranno le comunicazioni dei ministri degli Affari esteri e della cooperazione ...“Siamo pienamente al vostro fianco”. Sergio Mattarella apre così l’incontro al Quirinale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato ...