Come sta Leao e giocherà in Inter-Milan? Le novità e la frase di Pioli

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo la sconfitta contro lo Spezia, il futuro dele addirittura anche quello dipotrebbe dipendere dalle prossime tre partite, quella contro l’nel ritorno della semifinale di Champions League e dalle prossime due in serie A contro la Sampdoria e la Juventus. Queste tre sfide cruciali saranno giocate sicuramente senza Bennacer, uno dei perni delin questi due anni, mentre c’è un’attesa spasmodica per quel che riguarda la presenza di Rafael. La situazione clinica Partiamo dalla situazione clinica e dagli indizi degli ultimi due giorni. Dopo uno scatto fatto dopo pochi minuti della partita contro la Lazio di sabato scorso,si è fermato non tanto perché ha sentito un problema urgente, ma per un fastidio sul quale non voleva forzare. Le analisi fatte dopo ...