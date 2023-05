Come l’intelligenza artificiale aiuta l’astronomia a capire meglio l’universo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 13 maggio 2023) Un’enorme ciambella dorata con un foro nero al centro. A vederla oggi ricorda il bagel oscuro che «contiene tutto» e che rappresenta il punto di collasso del multiverso nel film “Everything Everywhere All at Once”, il delirante capolavoro che ha vinto sette premi Oscar. Invece, è la prima fotografia di un buco nero. L’immagine, che sconvolse il mondo scientifico e fu proclama “scoperta dell’anno” dalla rivista Science, venne scattata nell’aprile 2019frutto di un lungo lavoro degli scienziati di Event Horizon Telescope (Eht), un consorzio internazionale che per la prima volta rivelò la forma del corpo celeste – dotato di una massa 6,5 miliardi di volte quella del sole – posto al centro della Galassia Virgo A. Ci vollero anni per elaborare l’enorme quantità di dati disponibile e tradurla in una delle foto più famose del XXI secolo: il processo fu possibile grazie ...