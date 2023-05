Come fare decluttering e respiri un’aria nuova in tutta la casa!

Leggi su donnaup

(Di sabato 13 maggio 2023) In casa, conserviamo oggetti inutili, che occupano spazio, volume, ingombrano e non servono più. Eliminarli non solo ci darà la possibilità di godere di un maggior ordine in armadi, cassetti o sui ripiani, ma, per chi ci crede, migliorerà anche l’ambiente in senso energetico. Facciamo una semplice riflessione a proposito: tutto ciò che è vecchio e sorpassato accumula polvere, questo è chiaro, anche se rinchiuso in scatole o in altri contenitori. Secondo alcune credenze, inoltre, la materia ha memoria: impressa tra le sue molecole c’è una storia, quella vissuta nel periodo in cui ce ne servivamo, magari quotidianamente. Non sempre i periodi della nostra vita sono stati lieti e sereni, il più delle volte hanno presentato difficoltà e causato dolore. Liberarcene potrebbe essere catartico, ossia, potrebbe rappresentare un modo per esorcizzare sentimenti di rabbia, rancore, per allontanare ...