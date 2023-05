(Di sabato 13 maggio 2023) Continua a crederci il, che contro il Montpellier ha dato vita ad una delle rimonte più clamorose della storia della Ligue1 andando a vincere 5 a 4 e rimontando uno svantaggio di 3 gol nell’ultima mezzora di gioco. Un risultato che abbinato alle sconfitte di Lille e Rennes riporta i Gones a -3 dal quinto posto e in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Clermont-Lione (domenica 14 maggio 2023 ore 13:00): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Il trentacinquesimo turno di Ligue1 propone la sfida tra Clermont e Lione. I padroni di casa sono undicesimi in classifica e non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Differente la ...Clermont-Lione, match valido per il 35° turno di Ligue 1: info partita, Streaming Gratis, DIretta LIVE e probabili formazioni ...