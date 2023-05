Claudio Baglioni ospite di “Domenica in”

(Di sabato 13 maggio 2023) foto di Alessandro DobiciROMA –saràa “in” domani (14 maggio) alle ore 14 su Rai1. La puntata si aprirà con la presenza in studio del cantautore romano, che interverrà per presentare il film-evento ‘Tutti su! Buon compleanno’, tratto dagli spettacoli di Caracalla del 2022 e che uscirà nelle sale cinematografiche il 15, 16 e 17 maggio, in concomitanza con il compleanno di. Nel corso della lunga intervista con Mara Venier, ci sarà la presentazione dei maxi eventi live aTUTTOCUORE che partiranno da settembre epoi si esibirà al pianoforte cantando alcuni suoi grandi successi. L'articolo L'Opinionista.

