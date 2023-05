Claudia Gerini respinta da Johnny Depp | Misi il mio numero di cellulare dentro al cappello

, ospite da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un giorno da pecora, su Rai Radio1, ha parlato a tutto tondo della sua carriera e della sua vita, ricordando anche aneddoti su due attori ...E con Giorgio Colangeli, Ornella Muti e con la partecipazione straordinaria di. Il film è Prodotto da EUROPICTURES in associazione con ADLER ENTERTAINMENT e MG PRODUCTION in ...E anchea "Un giorno da pecora" dice "non mi sarei vestita così, avrei messo qualcosa di lilla". Ma in realtà quella della premier è stata una scelta assolutamente casuale, una ...

Claudia Gerini: L'incontro a cena con Brad Pitt. Johnny Depp Gli misi il mio numero nel cappello Fanpage.it

Flavia Pennetta e Susanna Giovanardi hanno "qualcosa" in comune: chi è Andrea Preti e cosa c'entra con le due tenniste.Claudia Gerini e quell'incontro con Brad Pitt, che era a cena con Edward Norton. Ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, l'attrice ha raccontato ai conduttori ...