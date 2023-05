Città del Vaticano | oggi la visita di Zelensky E il Papa ribadisce | La terza guerra mondiale è già cominciata

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 maggio 2023) Viviamo in unacombattuta a pezzi. Lo ha ribaditoFrancesco ricevedendo ino riceve in Udienza gli Ambasciatori di Islanda, Bangladesh, Siria, Gambia e Kazakhstan presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. Questo mentre è stato confermata ufficialmente lae l’incontro con il presidente ucraino. “Quando impareremo dalla storia che le vie della violenza, dell’oppressione e dell’ambizione sfrenata di conquistare terre non giovano al bene comune? Quando impareremo che investire nel benessere delle persone è sempre meglio che spendere risorse nella costruzione di armi letali? Quando impareremo che le questioni sociali, economiche e di sicurezza sono tutte ...