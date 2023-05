Circolazione nella Zona Verde durante Adunata a Udine

(Di sabato 13 maggio 2023) Le limitazioni allae la viabilità stradaleda venerdì 12 domenica 14 maggiodelimitata in senso antiorario dalle seguenti vie/piazze: OSOPPO, DI TOPPO, DIACONO, MICESIO, VOLPE, CERNAZAI, XXVI LUGLIO, RIVIS, GRAZZANO, DELLA VIGNA, DI PERS, UNITA’ D’ITALIA, CICONI, DELLA REPUBBLICA, LEOPARDI, D’ANNUNZIO, XXIII MARZO, MANZINI, BERTALDIA, RONCHI, SCROSOPPI, TREPPO, TOMADINI, PRACCHIUSO, SANT’AGOSTINO, DIAZ, DELLA VITTORIA • l’istituzione del “Divieto di transito” (fig. II 46 Art. 116 Reg. C.d.S. per ogni categoria di veicoli (compresi quelli al servizio delle persone invalide); . l’istituzione del “Divieto di sosta temporaneo –rimozione coatta 0-24” (fg. Il 74 Art. 120 Reg. C.d.S. + modello II 6/m Art. 83 Reg. ...

fascia oraria mattutina (intorno alle 8), durante il tragitto per andare a scuola, sia a ...5 e PM 10 che si aggiungono all'NO2 (biossido di azoto) emesso dai veicoli in. ......a mantenere il petrolio indopo la divisione tra Sudan del Sud e Sudan nel 2011. 'Il Sudan è il paese in cui i diplomatici cinesi sono stati coinvolti per la prima voltadiplomazia ...E' previsto anche il divieto di sosta e dizona di arrivo a Pallanza. La Statale 33 del Lago Maggiore tra Stresa (area partenza) / Baveno / Feriolo / rotonda di Fondotoce rimarra ...

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER CORSA DEI CERI GRANDI Comune di Gubbio

Meteo - Italia nella morsa nel maltempo, weekend con piogge e temporali e nella prossima settimana è in arrivo un vortice depressionario ...Intanto Banca Mediolanum organizza una pedalata amatoriale con i fuoriclasse e testimonial Muccioli, Moser, Fondriest e Bettini.