Ciofani | «Tifo Milan e voglio salvare la Cremonese»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 maggio 2023) Daniel, attaccante della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli obiettivi e del futuro nel calcio Classe 1985, Danielè il goleador al quale laaffida le sue speranze di salvezza. Alla vigilia della gara dei grigiorossi con la Juventus all’Allianz Stadium, l’attaccante ha parlato con La Gazzetta dello Sport. DECISIVO A 38 ANNI – «In estate non partivo in alto nelle gerarchie, sicuramente non tra i titolari. Ma io ho sempre avuto fiducia nelle mie qualità, sapevo che con la mia esperienza sarei stato utile. Ho fatto 7 gol con un minutaggio abbastanza ridotto. Per ora va bene, ma non è finita qui». LOTTA SALVEZZA – «Sì, i tre punti contro lo Spezia ci hanno dato una grande gioia e la consapevolezza di potercela giocare fino alla fine. E non è poco visto dove ci trovavamo in ...