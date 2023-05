Prima il gol contro la Roma, per regalare alla Cremonese una vittoria che in Serie A mancava da 27 anni. Poi quello allo Spezia, utile a mantenere vivo il sogno salvezza. Daniel, da vero leader, ha preso per mano i grigiorossi e ora li sta guidando all'inseguimento di quel quart'ultimo posto che solo un mese fa sembrava una chimera. Non perderti le Newsletter di ...Bonucci ha riportato una lesione all'adduttore e dovrà stareper almeno 15 giorni, anche ... Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Benassi, Meitè, Castagnetti, Galdames; Okereke,. ...Stesso orario (le 18.30) per Udinese - Sampdoria dove troviamo Amionedal giudice sportivo, ... Galdames (27), Meité (28) Attaccanti: Afena - Gyan (20), Basso Ricci (99), Buonaiuto (10),(...

Ciofani: "Fermo la Juve e salvo la Cremonese. Poi farò l'allenatore" La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Si è arrivati all'ottava edizione Tutto pronto per l’Ottava Edizione del Premio Renato Cesarini. La prestigiosa manifestazione, in programma lunedì 5 giugno 2023 a Fermo nelle Marche, anche quest’anno ...