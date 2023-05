(Di sabato 13 maggio 2023) «Approfonditi», «sinceri» e «costruttivi». In questi terminie Washington hanno definito i recenti colloqui tra il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, e...

Mi aspetto di viaggiare li', ha aggiunto Yellen, quando gli e' stato chiesto di un possibilein. Non posso dirvi qual e' la data....crescita economica (da consolidare) e ha superato lacome Paese più popoloso del mondo (da capitalizzare). Su queste dinamiche c'è spazio anche per l'interesse italiano: il recente...Le ultime di Piùnei porti Ue, concessa al colosso Cosco una quota di Amburgo di Isabella ...con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale ITS Ildel Sole ...

Cina, il viaggio a Kiev e Mosca: l’uomo di Xi in campo. E la Pechino parla con gli Usa ilmessaggero.it

La Cina ha annunciato che il suo inviato speciale sulla crisi in Ucraina andrà a Kiev lunedì, prima tappa di una missione europea che dovrebbe concludersi a Mosca. Lo ha riferito il portavoce del mini ...L’inviato di Pechino, Li Hui, sarà lunedì in Ucraina a inaugurare un tour europeo. Stavolta c’è un accenno di ottimismo. Xi usa la pace per tenersi amica ...