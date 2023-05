Ciclismo | Giro d' Italia | Healy vince per distacco l' ottava tappa e Leknessund sempre in rosa 2

Ben Healy, 22enne irlandese nato in Inghilterra, vince in solitaria l'ottava tappa deld'Italia, da Terni a Fossombrone. Decisivo l'attacco a 50 km dall'arrivo. Finalmente si vede battaglia tra i big: l'iniziativa la prende Roglic sulla salita dei Cappuccini e guadagna 14 secondi ...Si è appena conclusa l'ottava tappa deld'Italia 2023. Nel tratto da Terni a Fossombroso vince un super Healy , che strappa a 50km dall'arrivo e allunga in neanche 5km di oltre un minuto sugli inseguitori per poi chiudere con circa due ...... prendendo la parola, ha sottolineato il forte legame tra il mondo dele la città di ... della Tirreno - Adriatico, e salutando al contempo l'imminente passaggio deld'Italia. Ripartita la ...

Giro d'Italia 2023, tappa di oggi Terni-Fossombrone: orari, percorso, favoriti. C'è il Muro dei Cappuccini OA Sport

(Adnkronos) – Finalmente si vede battaglia tra i big: l’iniziativa la prende lo sloveno della Jumbo-Visma Primoz Roglic sulla salita dei Cappuccini e guadagna 14 secondi sul belga Remco Evenepoel (Sou ...Somma Vesuviana, 13 Maggio - Gran bella giornata sportiva celebrata a Somma Vesuviana fra l’attualità del passaggio della Sesta Tappa del 106° Giro d’Italia e ...