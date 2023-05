Ciclismo | Giro d' Italia | Ganna si ritira per positività al Covid

... come mangaka), neldi pochi anni sforna un titolo di successo dopo l'altro, spaziando su ... Per gli amanti del tennis c'è Prince of Tennis , se invece siete appassionati dic'è Yowamushi ...Ild'Italia 2023 perde Filippo Ganna . La sua squadra, il team Ineos Grenadiers, ha annunciato nella mattinata di sabato 13 maggio che il corridore "non prenderà parte all'ottava tappa di oggi del ..."Dopo essere risultato positivo al Covid - 19 e aver mostrato lievi sintomi simil - influenzali - scrive la Ineos Grenadiers - Filippo deve lasciare il. Ora Ganna si riposerà e si riprenderà ...

Il Giro d'Italia 2023 oggi arriva nelle Marche: tappa Terni Fossombrone Quotidiano Sportivo

Il campione della Ineos Grenadiers si ritira prima dell'ottava tappa che porta il gruppo a Fossombrone. L'annuncio del team con un comunicato social ...Il Giro d’Italia, lo declamava Alfonso Gatto ... va in fuga e c’è un mondo nascosto e nemmeno ricercato, sia nel ciclismo che in ognuno di noi, che va raccontato perché la fatica è bellezza,quella ...