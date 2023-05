Ciambellone con 3 ingredienti | facilissimo e senza lievito!

Leggi su donnaup

(Di sabato 13 maggio 2023) Immaginatevi a corte, una tavola imbandita e un dolce che sembra sfidare la forza di gravità, ergendosi e svettando in tutta la sua magnificenza. E voi, regine per un giorno, servite e riverite, non dovrete far altro che affondare la lama per tagliare la fetta che vi spetta. Chissà quale incantesimo o stregoneria ha generato un simile capolavoro! Ve lo sveliamo noi! Nulla di magico, a parte l’amore per la cucina, la cura e l’attenzione: a far crescere questa torta a dismisura è l’aria incamerata dalle uova in fase di preparazione. Non serve burro, niente latte, di farina e lievito neppure l’ombra. Eppure è golosa, invitante, assolutamente perfetta. Solo zucchero e amido concorrono a renderla così straordinaria, ma la riuscita è assicurata! Lasciatevi ammaliare anche voi da una ricetta così semplice e genuina, ma dal risultato incredibile. Mettetevi al lavoro, noi cominciamo! Faremo in ...