Chiara Ferragni lancia una nuova tendenza per l' estate | la manicure da replicare in questa stagione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 13 maggio 2023)unaprima dell’: ecco lache non ti puoi perdere durante questi mesi estivi Tutti sanno cheuna vera esperta di tendenze e, ogni volta che possa qualchemoda sui social, tantissime sono le persone che cercano di replicarle. Pensare che quando era giovanissimo aveva notato che online le ragazze americane pubblicavano i loro look sui loro blog personali., la semplice ragazza di Cremona passionata del mondo fashion inizia a fare lo stesso. Nel suo documentario il padre dell’imprenditrice digitale ricorda che durante un viaggio negli Stati Uniti, durante tutto il tragitto in macchinasi è scattata ...