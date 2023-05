Chiara Ferragni | festa di compleanno super esclusiva | quanto costa una cena nel locale?

Leggi su chenews

(Di sabato 13 maggio 2023)ha festeggiato il suoin una location, maunanel? La cifra è da capogiro. L’imprenditrice digitale ha compiuto 36 anni lo scorso 7 maggio. Per festeggiare ha deciso di portare la famiglia e gli amici in un bellissimoesclusivo che si trova sul Lago di Como. Come è facilmente intuibile, per chi vuolere all’interno della suggestiva e meravigliosa location il prezzo è tutt’altro che economico.(Ansa Foto) – CheNews.itIl giorno deldiè sempre uno speciale per ...