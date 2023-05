Chi vince Eurovision 2023? Italia con Mengoni fuori dal podio | i sondaggi

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 13 maggio 2023) È arrivato il giorno del gran finale pere finalmente si scoprirà chi sarà il successore della Kalush Orchestra. Questa sera si esibiranno i 20 Paesi che hanno passato le due semifinali (andate in onda martedì 9 e giovedì 11 maggio) più le Big Five, ovvero le cinque nazioni che sono di diritto in finale, e l'Ucraina vincitrice dell'edizione scorsa. MarcoSong Contest? Secondo i pronostici e i bookmakers la risposta è no. Sarebbe davvero difficile vedere il trionfo dell'quest'anno. I paesi scandinavi hanno quasi monopolizzato l'attenzione del pubblico della manifestazione europea, sia per le scenografie che per le capacità vocali e la musica del brano. Abbiamo già sentito la svedese Loreen con il brano «Tatoo» e ...