(Di sabato 13 maggio 2023) Kemalè il segretario del partito repubblicano Chp e leader della coalizione di sei partiti chemettere fine ai 20 anni al potere del presidente Recep Tayyipdi cui rappresenta l’antitesi nei modi e nella retorica. Scelto come candidato non senza polemiche e divisioni all’interno della stessa coalizione,ha ottenuto il sostegno anche del partito filo curdo Hdp grazie alla scelta di rinunciare al secolarismo e al nazionalismo senza se e senza ma che ha determinato le sconfitte del proprio partito negli ultimi due decenni. La mossa gli ha procurato un sostegno cheessere decisivo e al momento ha un peso specifico importantissimo. Chi èIl leader del Partito Repubblicano del Popolo (Chp), la principale forza di ...

... 'Rispetteremo il risultato delle urne' 'Io credo nella mia nazione enon rispetta il risultato ... Gli ultimi sondaggi mostrano un testa a testa tra Erdogan e, con quest'ultimo in ...Elezioni Turchia:è Kemal Kiliçdaroglu, il Gandhi turcoè quindi lo sfidante che potrebbe stavolta portare via il trono al potente Sultano Già il carattere differenzia Kiliçdaroglu dal ...... davain vantaggio al 42,6%, Erdogan al 41,1% e Ince al 5%. Per passare al primo turno servono più del 50% dei voti. Se nessuno li raggiunge,ne ha ottenuti di più andrà al ...

Chi è Kilicdaroglu, l'uomo che potrebbe battere Erdogan AGI - Agenzia Italia

Domani sono chiamati alle urne 64 milioni di cittadini per le elezioni presidenziali e politiche. Kemal Kiliçdaroglu, leader dell’opposizione, è in vantaggio nei sondaggi ...Dichiarazioni più concilianti alla tv dopo le allusioni di venerdì mattina al fallito golpe del 2016. Domani il primo turno delle presidenziali ...