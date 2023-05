Chi è Francesco Muglia | il futuro marito di Annalisa Scarrone

(Di sabato 13 maggio 2023), nato a Padova nel 1980, è ildi. L’uomo è un 42enne top manager e vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere e vive a Genova. In passato ha lavorato per Danone. Dal Comune di Savona arriva la conferma, con tanto di pubblicazioni nell’albo pretorio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@fra) Proprio dalle pubblicazioni scopriamo cheè nato a Padova il 23 luglio del 1980, sotto il segno del Leone, e che dunque compirà a breve 43 anni. Nel 2019 è stato nominato Vice President Global Marketing di Costa Crociere e in quell’occasione il magazine ...

... che ha fatto il giro di siti e giornali per la reazione di un boss,de Martino, che si è ... una biblioteca, un campo da calcio decentesi dice 'di sinistra' dovrebbe fare le battaglie ...Uomo forte reduce di quella stagione è ancoraBoccia, passato da essere il ministro ... Leggi anche In piazza per sostenereimbratta monumenti, il Pd perde di vista il senso della realtà I ...... che riunisce solo giovanissimi tra i 18 e i 30 anni , e il candidato della sinistra... Leggi Anche 'non ha mai amato un'infermiera', accuse di sessismo all'assessore delle Marche. Lui ...

Annalisa si sposa: chi è il futuro marito Francesco Muglia Today.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...PERUGIA - È vero. L'adagio raccomanda: squadra che vince non si cambia. Ma l'auspicio è che magari con la nuova formazione l'aeroporto San Francesco impenni e raddoppi.