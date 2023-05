Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti al primo colpaccio a stelle e strisce: l'esubero come primo obiettivo per la prossima stagione Sì, è vero, la situazione in casa Juventus non è delle ...L'ultimo successo è stato col, terzo per lui su questa panchina. Tuttavia, in più occasioni l'allenatore portoghese si è appellato alla sua essenza di "di Coppe " per salvare la ...Ma per unsaldo al suo posto come l'argentino, ci sono altri tre giocatori ancora in bilico, a ... l'Inter dal canto suo non è intenzionata a sobbarcarsi un nuovo prestito dalalle stesse ...

Chelsea, un asso nella manica per Mac Allister Calciomercato.com

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Paolo Maldini al lavoro per pianificare il prossimo calciomercato estivo del Milan: possibile ritorno di fiamma per un talento del Chelsea ...