Chelsea | trovato l’accordo con Pochettino per la prossima stagione

(Di sabato 13 maggio 2023) Accordotrae Mauricio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà l’argentino il nuovo allenatore del club londinese dalla. I Blues hanno esonerato quest’anno Thomas Tuchel e Graham Potter, e stanno chiudendo l’attuale campionato con Frank Lampard.è fermo dall’estate 2022, quando aveva concluso la sua avventura al Psg. In Inghilterra aveva già guidato Southampton e Tottenham, portato in finale di Champions nel 2019. Cambia anche il Basilea, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina nell’andata delle semifinali di Conference League: il club svizzero ha annunciato che il nuovo manager dal 2023/24 sarà Timo Schultz al posto di Heiko Vogel. SportFace.

