Silva chiuderà la sua esperienza alalla fine di questa stagione. Queste le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano per il centrale brasiliano che sarebbe pronto a tornare "a casa" ...Nel 2021 con le sue parate è stato tra i protagonisti delcampione d'Europa. Con l'addio di ...Silva a parametro 0. Chi non ha sognato il suo ritorno Il contratto di Ibra non verrà ...Le probabili formazioni di- Nottingham Forest(4 - 3 - 3): Kepa; Chalobah,Silva, Badiashile, Azpilicueta; Kanté, Enzo Fernandez, Kovacic; Madueke, Havertz, Sterling. ...

Chelsea, Thiago Silva può tornare a casa | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Il difensore brasiliano, nonostante un contratto fino al 2024 col Chelsea, potrebbe lasciare questa estate per tornare in Brasile.