Che cos’è la transmedialità? E perché Blog Tivvu ne è un esempio?

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 13 maggio 2023)Tivvù è un progetto editoriale nato ormai nel lontano 2008. Ma lo ricordiamo ancora il 2008? Erano gli anni in cui Facebook iniziava a diffondersi in Italia ma – per quel che riguarda il gossip – a fare le notizie erano ancora i giornali cartacei. Oggi le riviste con le copertine ad hoc e i collage di foto e testo ai margini delle stesse esistono ancora, ma con il tempo hanno lasciato sempre più spazio all’online, pur non volendolo. D’altronde, in generale, è accaduto lo stesso con il mondo dell’informazione: scrivere un tweet, pubblicare una foto, lanciare una news sul sito web di una testata – prima che sulla versione cartacea – è molto più rapido. E, questo, vale per qualsiasi notizia: di politica, di economia e di intrattenimento. Spostandoci per un momento dal topic e tornando, invece, al mezzo con cui una notizia viene diffusa: a parte l’opposizione ...