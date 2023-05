Chanel Totti compie 16 anni | gli auguri di mamma Ilary con frecciata a Noemi

(Di sabato 13 maggio 2023)16e per festeggiare si è concessa una romantica giornata in compagnia della sua dolce metà. Ma a occupare il posto più importante nel suo cuore è ovviamente laBlasi, che per l’occasione ha condiviso un tenero messaggio dicon delle foto ricordo che la ragazza ha prontamente ripostato tra le sue storie di Instagram. E una frase che, a dirla tutta, ha il sapore di una(non troppo velata) aBocchi, nuova compagna di papà Francesco.Blasi, i teneriper i suoi 16Laè sempre la(tra l’altro si festeggia proprio domani) e ...

Per festeggiare i suoi sedici anni, figlia dell'ex capitano della Roma , Francescoe di Ilary Blasi , ha scelto un bellissimo hotel a Lugano , in Svizzera . Con lei, insieme alla mamma e il compagno Bastian Mü...La dolce foto con la sorellona Auroracompie 16 anni, gli auguri di mamma Ilary e papà Francesco. Lei risponde e lancia una frecciata a Noemi Bocchi Fan in delirio A riprendere la foto ...Un fine settimana in Svizzera per festeggiare i 16 anni di, che ha presentato Cristian Babalus in ...

Chanel Totti, compleanno al lago con mamma Ilary e il nuovo fidanzato Corriere dello Sport

Chanel Totti compie 16 anni. La giovane ragazza, cresciuta sotto gli occhi del pubblico, è diventata una splendida adolescente dai capelli biondi, gli occhi azzurri e uno sguardo dolcissimo. Ma il ...Chanel Totti compleanno. La figlia dell'ex capitano della Roma compie oggi 16 anni: gli auguri di Ilary Blasi e del fidanzato.