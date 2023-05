Champions League | Ceferin | “Mai pensato di cambiare la sede della finale”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) “A volte non so se ridere o piangere…Qualcuno scrive che noi stiamo pensando a qualcosa e immediatamente tutti i mezzi di informazione pubblicano l’indiscrezione senza nemmeno interpellarci. Noi non abbiamo mai parlato dila data o la, chi ha pubblicato per primo il contrario ha inventato tutto”. Netto e chiarissimo il presidente Uefa, Aleksander, esclude che ladipossae non disputarsi a Istanbul così come scritto nei giorni scorsi dalla stampa britannica. Il numero 1 del calcio europeo, che ha partecipato a una partita benefica di calcio a 5 tra vecchie glorie organizzata a Litija, non si sbilancia sulle due finaliste. “L’Inter dopo il risultato dell’andata ha preso ...