Cgil | Cisl e Uil in piazza a Milano contro il dl lavoro

Nuovo giorno di protesta per i sindacati contro il decreto lavoro . A una settimana dal primo appuntamento a bolognae Uil oggi sono a Milano . Chiedono al governo Meloni di cambiare le politiche economiche, sociali e, soprattutto, quelle del lavoro che, avvertono i sindacati, aumentano la precarietà. ...'Quarantamila persone' in piazza a Milano per la manifestazione die Uil contro le politiche del lavoro del governo. Lo annunciano gli stessi sindacati che sottolineano come alla protesta di oggi siano confluiti lavoratori e pensionati da tutte le regioni ...Si è conclusa la manifestazione unitaria dei sindacatie Uil di Milano. Oltre 40mila, secondo gli organizzatori, i manifestanti scesi in piazza per prendere parte all'iniziativa. Un numero nettamente superiore rispetto alla manifestazione che ...

Milano, il corteo dei sindacati Cgil, Cisl e Uil contro la politica del governo. Caro affitti, Landini: "Cost… La Repubblica

PADOVA - Tutti fermi al binario, pronti per prendere il treno e partecipare alla manifestazione a Milano di Cgil, Cisl e Uil. Ma il treno non arriva. Questa mattina, 13 maggio, sindacalisti ...Confronto nei giorni scorsi nel quartiere Lido in vista della manifestazione sindacale del prossimo 20 maggio A Catanzaro nel quartiere Lido, presso la Camera sindacale della Uil, Francesco Alì (Segre ...