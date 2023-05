Centro storico | rissa tra cinesi e italiani | intervengono le forze dell’ordine

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta notte in pienoa Benevento. Alle ore 3 circa, in piazza Piano di Corte, nei pressi di un noto locale, è scoppiata una lite tra due gruppi contrapposti di giovani di nazionalità italiana e cinese. Sarebbero volati pugni e schiaffi, ma fortunatamente non sarebbe spuntata alcuna arma o oggetto contundente. Polizia e carabinieri sono quindi giunti per calmare gli animi e riportare tutto alla tranquillità. Nessuno ha fatto ricorso alle cure ospedaliere, ma nella prima mattinata di oggi tre ragazzi di nazionalità cinese si sono presentati alla Caserma dei Carabinieri di via Meomartini per denunciare l’accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. L’Arma sta comunque cercando di dare una ricostruzione completa ...