Centro | politica di centro e il nuovo protagonismo dei cattolici popolari

Leggi su formiche

(Di sabato 13 maggio 2023) “Il. Dopo il populismo” è il titolo del mio ultimo libro che è stato presentato a Roma all’Istituto Sturzo. La partecipazione di esponenti di primo piano dellaitaliana – da Pier Ferdinando Casini a Rosy Bindi, da Beppe Fioroni a Elena Bonetti e moderato da Lucia Annunziata – al confronto romano attorno ad un tema che resta centrale per il futuro della vita pubblica italiana ha destato un grande interesse sia per la massiccia partecipazione e sia, e soprattutto, per la qualità del tema affrontato. Ora, sono almeno 3 i capitoli decisivi attorno al quale si è sviluppato il ricco e qualificato dibattito. Innanzitutto “ladi”. Non si tratta, cioè, di ricostruire unastratto, trasformista, opportunista e banalmente ...