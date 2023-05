Catania | turista polacco aggredito per rapina | è in fin di vita

(Di sabato 13 maggio 2023) (Adnkronos) – Un35enne è in fin di, dopo essere statola notte scorsa a, a scopo di, nella centrale zona di piazza Stesicoro nel centro di. La vittima è stata derubata del cellulare da un extracomunitario che lo ha colpito ripetutamente, facendolo cadere per terra battendo la testa. E’ stato un residente della via in cui è avvenuta laa chiamare un’ambulanza per il ricovero in ospedale, nel quale l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa. Sul fatto è stata avviata un’indagine affidata alla polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

La vittima è stata derubata del cellulare Un polacco 35enne è in fin di vita, dopo essere stato aggredito la notte scorsa a Catania, a scopo di rapina, nella centrale zona di piazza Stesicoro nel centro di Catania. La vittima è stata derubata del cellulare da un extracomunitario che lo ha colpito ripetutamente, facendolo cadere per terra battendo la testa.

